Siirt'te Ak Partili Gençlerden Öğrencilere Giyim Yardımı

AK Parti Siirt Gençlik Kolları, öğrencilere mont ve ayakkabı yardımında bulundu.



Gençlik kolları üyeleri, Şirvan Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz İlkokulu ve Baykan Yunus Emre İlkokulunu ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi öğrencilere, kendileri için temin edilen kışlık mont ve ayakkabıları hediye etti.



AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Özekinci, yardımların dağıtımının ardından yaptığı açıklamada, toplumsal alanda sosyal yardımlaşmayı yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ve sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini ifade ederek, öğrencileri sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.