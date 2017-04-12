Siirt Belediyesinden Gökçebağ'a Destek

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, Gökçebağ Belediyesine altyapı konusunda destek verdi.



Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Gökçebağ Belediyesi hizmet binasının onarıldığı, eski görüntüsünden kurtarılarak daha modern hale kavuşturulduğu belirtildi.



Açıklamada, "Gökçebağ Belediyesinin eksiklikleri birbir giderilmeye devam ediliyor. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Gökçebağ'a çöp toplama kamyonu hibe edildi." ifadelerine yer verildi.