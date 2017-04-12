Siirt Belediyesi'nde Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Mürsel Turbay, Siirt Belediye Başkanvekili Ceyhun Dilşad Taşkın'ı makamında ziyaret etti.



Ziyette, Bem-Bir-Sen ve Siirt Belediyesi'nde görevli memurları kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.



Başkanvekili Taşkın, yaptığı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan personelin varoluş nedeninin vatandaşa hizmet olduğunu ve kendisinin dahil bütün vatandaşların belediye personelinden daha kaliteli hizmet beklediğini belirtti.



Vatandaşın beklentilerine cevap vermeye çalıştıklarını aktaran Taşkın, imkanlar ölçüsünde vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.



Hazırlanan protokolün imzalanmasının ardından Taşkın ve Turbay, fotoğraf çektirdi.