Şiir Ve İlahi Dinletisi

Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Efendimiz'e Naatlar" adlı şiir ve ilahi dinletisi gerçekleştirildi. Duygu dolu gecede Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) duyulan hasret şiir ve ilahilerle anlatıldı.

Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nce düzenlenen dinleti programı, Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı'ndaki Sanat Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) ses ve saz sanatçılarının sahne aldığı programda, şiirler ve ilahiler seslendirildi.

Büyük beğeni toplayan programda, radyo sanatçıları Berkant Perktaş, Yahya Çalhan, Ahmet Duman ve Yusuf Gökhan misafir sanatçı olarak sevilen şiirleri seslendirdiler.

Program sonunda İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat tarafından sanatçılara çiçek takdim edildi.