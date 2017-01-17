Sigorta" Yalanıyla Dolandırıcılık

Telefon dolandırıcıları artık sigorta yalanıyla vatandaşları mağdur ediyor.



Bursa'nın Mudanya ilçesinde, F.A isimli vatandaşı arayan telefon dolandırıcıları, senelik sigortasının dolduğunu, aynı gün postaneye 350 lira para yatırmazsa 700 lira ödemek zorunda kalacağını söyledi. PTT'ye giderek 350 lira yatıran F.A'ya bir müddet sonra "hayat destek paketi" evrakları yollayan dolandırıcılar, dolandırdıkları aynı numaradan arayarak, bin 700 lira borcu olduğunu, bu parayı ödemezse borcunun 7 bin 400 olacağını söyledi. İkinci aramada dolandırıldığını anlayan vatandaş, polise müracaat etti. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA