Sığınmacılara Yardım Eden Fransız Çiftçi Gözaltına Alındı

Fransa'nın İtalya sınırında sığınmacıların Fransa'ya geçişlerine ve ülkede barınmalarına yardım ettiği gerekçesiyle hakkında 8 ay ertelenmiş hapis cezası istenilen Fransız çiftçi Cedric Herrou gözaltına alındı.



Fransız basınına açıklamalarda bulunan Herrou'nun avukatı Ziya Oloumi, Herrou'nun dün akşam saatlerinde evinde gözaltına alındığını belirterek, gözaltı kararının nedenini henüz bilmediklerini ancak bu kararın benzer suçlamalar dolayısıyla alınmış olabileceğini kaydetti.



Sığınmacılar için Fransa'dan İtalya'ya ana geçiş noktasında bulunan Roya Vadisi'nde oturan 37 yaşındaki Herrou'nun sığınmacıların bölgeden geçişlerine ve Fransa'da barınmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle açılan dava Fransız kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.



Kendisine ait çiftlikte zeytin ve yumurta üreticiliği yapan Herrou, 4 Ocak'ta ülkenin güneyindeki Nice şehrinde görülen davada, "Beni cezalandırsanız bile sorun devam ediyor." demişti.



Sığınmacıların sınırdan geçmesine yardım ederek ve 50 kadar Eritreli sığınmacıyı devlet demiryollarına ait eski bir binaya yerleştirerek yasaları ihlal etmek suçundan yargılanan Herrou hakkında verilecek kararın 10 Şubat'taki duruşmada açıklanması bekleniyor.



İtalya-Fransa sınırında geçen yıl 35 bin sığınmacının yakalandığı belirtiliyor.