Şifalı Su ve Modern Tıpla Hastaları "Ayağa Kaldırıyorlar"

TEZCAN EKİZLER - İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına bağlı İzmir Balçova Termal Oteli bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen hastalara şifalı su ve modern tıp imkanlarıyla derman olunuyor.



Yılda yaklaşık 150-160 felçli hastaya bir yılı aşan süre hizmet sunulan merkezde, bin 300 nörolojik hasta da tedavi ediyor.



Balçova Termal Oteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Başfizyoterapisti Burcu Aplak Arın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerine yerli ve yabancı çok sayıda hastanın başvurduğunu söyledi.



Hastaların yürüme ve hareketlilik becerilerini artırmak için bir dizi program uyguladıklarını belirten Arın, termal suyun hem ısısı hem suyun kaldırma kuvveti hem de oluşturduğu türbülansla hastaların algı seviyelerini yükselttiklerini anlattı.



Arın, termal suyun yanı sıra kas denge koordinasyonu ve egzersizler uyguladıklarını kaydetti.



Nörolojik hastaları uygunluk seviyesine ulaşınca su ile tedaviye aldıklarını dile getiren Arın, "Bu sayede algıları artırılarak yürüme zorluğu olan kişiler yürümeye başlıyor. Yılda bin 300 nörolojik hastayı tedavi ediyoruz." dedi.



Merkezlerine yılda 150-160 civarında felçli hastanın geldiğini, bunlara bir yılı aşkın program uyguladıklarını ifade eden Arın, hastaların yüzde 10'unun tekrar yürüme kabiliyetini kazandığını vurguladı.



6 yıllık yatalak hayatı sona erdi



İzmir'in Tire ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından yatalak olan Ahsen Taşkıran (35), 2011 yılında kullandığı ticari taksinin şarampole devrilmesi sonucu boyun kemiğinin kırıldığını bildirdi.



"Yaklaşık bir yıl hastanede kaldım. Bu sürede 6 ameliyat geçirdim, 5 ay burnumdan beslediler." diyen Taşkıran, hastanede kaldığı sürece hiç hareket edemeden yattığına dikkati çekti.



Taburcu edildiğinde doktorların kendisine "Hayata döndün, buna da şükür." dediğini ve eve çıktığında fizyoterapistlerle çalışmaya başladığını belirten Taşkıran, son 1,5 yıldır ise Balçova Termal Oteli bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine geldiğini söyledi.



Hiç yürüyemeyeceğini düşünürken aldığı fizik tedavisi sonrasında hayallerinin gerçek olduğuna işaret eden Taşkıran, şöyle konuştu:



"Yaklaşık 6 yıl çok zor günler geçirdim. Tedaviye ilk geldiğimde boynumu bile oynatamıyordum. Hiç hareket edemezken azmederek fizyoterapistlerin sayesinde yürümeye başladım. Şimdi tek başıma yataktan kalkıp yürüteç kullanarak adım atabiliyorum. Sağlığıma kavuşunca çok sevdiğim kız arkadaşımla evlenmek istiyorum. 2 yıldır hayatımda ve o da ben böyleyim diye hiç ümitsizliğe kapılmadı. İnşallah evlenip yuvamızı kuracağız. Biraz daha sağlığıma kavuşunca düğünümüzü yapacağız. Fizyoterapistler ve sağlık çalışanları düğünümüzün onur konuğu olacaklar. Yakın çevremdekiler de hiç hareket etmezken bu durumlara geldiğim için çok mutlu oluyorlar. Kimse 'engelliyim' diye ümitsizliğe kapılmasın, her şeyin bir çaresi var. Fizyoterapistlere artık 'Ne zaman araba kullanırım?' diye soruyorum. En büyük isteklerimden biri de yeniden araba kullanmak."



- 7 ay sonra yürümeye başladı



İnşaatlarda demir işçisi olarak olarak çalışan Hatem Dağdeviren ise bir sabah ayağında güçsüzlük hissettiğini, gittiği hastanede kendisine "polinöropati" teşhisinin konulduğunu kaydetti.



Dağdeviren, sinirlerinin işlevlerini kaybetmesi sonucu 7 ay yatağa bağımlı yaşamak zorunda kaldığını dile getirdi.



Yaklaşık 2 yıl önce fizik tedaviye başladığını belirten Dağdeviren, "Buraya ilk tekerlekli sandalyeyle gelip gidiyordum. Fizik tedavi sonrası yürüteç, şimdi ise koltuk değneğiyle yürümeye başladım. Otobüse binebiliyorum, araba kullanıyorum. Çok azmettim, moralimi bozmadım. En çok çalışmayı özledim." diye konuştu.