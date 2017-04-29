Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular denizin tadını çıkardı

İstanbul'da deniz sezonu açıldı



İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Yeniköy'de bir grup genç denize girerek, güneşin tadını çıkardı.

İstanbul'da etkili olan sıcak havayla vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Güneşin tadını çıkaran İstanbullular sahil kesimlerine akın etti. Kimileri sahilde yürüyüş yaparken, kimileri ise balık tuttu. Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise kendilerini boğazın serin sularını bıraktı.

Sarıyer Yeniköy'de bir grup genç denize girerek, İstanbul'da sezonu açtı. Nisan ayının son günlerinde denize girmenin tadını çıkaran gençler renkli görüntüler oluşturdu.

Deniz keyfi yapan gençler, "Havalar çok ısındı. Mayıs gelmeden denize giriyoruz" dedi.

(HB-