Siber Duyarlılık Projesi Başladı

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünün konsorsiyum koordinatörü olduğu Siber Duyarlılık Projesi'nin ilk toplantısı ile başladı.



Edirne Lisesinin İspanya, Yunanistan, İtalya ve Macaristan'dan liselerle ortak olarak yer aldığı Erasmus+ KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar kapsamında hazırlanan ve Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Siber Duyarlılık Projesi'nin başlangıç toplantısı Edirne'de yapıldı.



Projenin Türkiye ayağı kapsamında çalışmalarını Edirne Lisesinde sürdüren proje ortakları, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan'ı ziyaret etti.



Projenin, öğrencilerin sanal dünyayı güvenli ve sorumlu şekilde kullanmayı öğrenmeleri ve farkındalık kazanmaları için oldukça yararlı olacağını ifade eden Özcan, projenin hayırlı olmasını dileyerek, proje ortağı okulların temsilcilerine katılım belgesi verdi.