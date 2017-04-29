Sezgi Kırıt Davası Sonuçlandı
Antalya’da 2009 yılında cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürülen 16 yaşındaki Sezgi Kırıt davasında tutuklu yargılanan 3 zanlıya ceza yağdı.
Antalya'da 2009 yılında cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürülen 16 yaşındaki Sezgi Kırıt davasında tutuklu yargılanan 3 zanlıya ceza yağdı.
31 Ağustos 2009 günü ekmek almak için evden çıkan Sezgi Kırıt, sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanıştığı Osman Küçük ile buluştu. İddiaya göre Osman Küçük, Sezgi Kırıt'ı iş arkadaşı Ali Karpi'nin evine götürerek, vücuduna uyuşturucu madde enjekte etti. 3 kişinin şiddet ve tecavüzüne uğradığı ileri sürülen Kırıt, olay gecesi aynı hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni, delilleri yok etmek için yıkandı ve üzerindeki giysiler çıkartılarak, Isparta yolunda ormanlık alana atıldı. 2 Eylül 2009 günü Isparta'nın Gönen ilçesinde boş arazide çıplak halde bulunan Kırıt'ın cesedinin kimliği saptanamadı. Kırıt, şüpheli bir durumda olmayınca kimsesizler mezarlığına defnedildi.
Kızlarını arayan aile, sahipsiz bir defin işlemi gerçekleştirildiğini öğrenince mezarın açılmasını sağladı ve DNA örnekleri sonucu cesedin Sezgi Kırıt'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda, Osman Küçük, Ali Karpi, kız kardeşi Emine Karpi ile Emine'nin oğlu Mehmet Mutlu Kurtlar gözaltına alındı. Olayı itiraf eden şüpheliler, otopsi raporunda da tecavüz ve darp bulgusu belirtilmediği için serbest kaldı. Şüphelilerden Ali Karpi 1 Kasım 2014 tarihinde vefat etti.
Ulusal Kriminal Büro ise Sezgi Kırıt'ın ölümüyle ilgili raporunda, olayın 'zorlamalı ölüm ve tecavüz' olduğunu belirtmesi üzerine Osman Küçük, Mehmet Mutlu Kurtlar ve Emine Karpi tutuklandı.
Olaydan 7 yıl sonra Osman Küçük ve Mehmet Mutlu Kurtlar hakkında 'mağdurun ölümüne neden olacak şekilde çocuğun cinsel istismarı, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Emine Karpi hakkında ise bu suçlara yardımcı olduğu iddiasıyla 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında tutuklu sanıklar Mehmet Mutlu Kurtlar, Osman Küçük ve Emine Karpi ile maktulün annesi Hanife, babası Sinan ve kız kardeşi Sevgi Kırıt hazır bulundu.
Duruşmayı müşteki avukatı Sibel Önder'in yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları ile birçok sivil toplum kuruluşu yetkilisi ve çok sayıda kadın takip etti.
"En ağır cezayı talep ettiler"
Duruşmada söz alan maktulün kız kardeşi Sevgi Kırıt, sanıkların savunmalarının bir senaryodan ibaret olduğunu belirterek, "Sanıklar ifadelerinde sürekli çelişkili ifade veriyorlar. Kardeşimin ölümü doğal ölüm değildir, bununla ilgili bir delil yoktur. Kardeşim sanıklar tarafından sadece zorla alıkonulmamıştır. Şiddet görüp, cinsel istismara da uğramıştır. Sanıkların verdiği bütün beyanlar çelişkilidir" dedi.
Maktulün annesi Hanife ve babası Sinan Kırıt da sanıklardan şikayetçi olduklarını ve en ağır cezayı almalarını istedi
"Ceza yağdı"
Mahkeme heyeti, Sezgi Kırıt'a yönelik "cinsel istismar eylemi" sonucu mağdurun ölümüne neden olmaktan sanık Osman Küçük ve Mehmet Mutlu Kurtlar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis, Küçük ve Kurtlar'a ayrıca cinsel amaçla "Çocuğun hürriyetinden yoksun kılınması" suçundan da 21'er yıl hapis kararı verdi.
Mehmet Mutlu Kurtlar'ın annesi Emine Karpi ise "cinsel saldırıya yardım ve iştirak" suçundan 20 yıl, "çocuğun hürriyetini yoksun kılma" suçundan da 8 yıl olmak üzere 28 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme heyeti, sanıkların cezalarında hiçbir indirim yapmaya yer olmadığına hükmetti.
Duruşmanın ardından aralarında avukatların da bulunduğu kadın derneklerinin temsilcileri, adliye bahçesinde "Sezgi için adalet" yazılı pankart açtı. - ANTALYA