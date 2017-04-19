Şeyma Subaşı'nın Evlilik Müjdesini Acun Ilıcalı da Doğruladı

Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabında verdiği evlilik haberinin detayları ortaya çıktı. Hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Acun Ilıcalı da evlilik haberine doğruladı.

ŞEYMA SUBAŞI BU DEFA ŞAKA YAPMADI

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın annesi modacı Şeyma Subaşı'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraf takipçilerini heyecanlandırdı. Beyaz kıyafeti ve saçındaki çiçeklerle objektife poz veren Subaşı, Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına " Büyük aşkın olduğu yerde her zaman mucizeler de vardır. Evleniyorum... Evet evleniyorum..." notunu düştü.

ÜNLÜ ÇİFT EYLÜL'DE EVLENİYOR

Şeyma Subaşı daha önce de sosyal medya hesabında evlilik duyurusu yapmış, kısa bir süre sonra bunun şaka olduğunu açıklamıştı. Hürriyet'e konuşan Acun Ilıcalı da evlilik haberine doğruladı. Düğünün eylül ayında gerçekleşeceği öğrenildi.