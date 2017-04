Sevgilimi Öldüreceğimden Kocamın Haberi Olmadı'

BURSA'da evli 4 çocuk annesi 32 yaşındaki Neşe Aydın'ın, 5 yıldır gizli ilişki yaşadığı 30 yaşındaki Ümit Şahin'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına başlandı. DNA testi ile nikahlı eşinin üzerine yazdırdığı dördüncü çocuğunun babasının, öldürdüğü Ümit Şahin olduğu ortaya çıkan Neşe Aydın, "Bana tecavüz etmişti. Sonra ilişkimiz çekilmez bir hale geldi. Bana olan baskılarını çocuğum dünyaya geldikten sonra da sürdürdü. Uyarılarımı dikkate almadı. Ondan kurtulamayacağımı anlayınca elimi kana buladım" dedi.



Merkez Osmangazi İlçesi'nde geçen Eylül ayında, Neşe Aydın, komşusu Ümit Şahin'i kendi evlerinin önünde tabanca ile ateş ederek öldürdü. Cinayet sonrası polise haber veren Neşe Aydın, çocuklarına sarılıp vedalaştıktan sonra teslim oldu. İlk ifadesinde Ümit Şahin'i 'namus meselesi' yüzünden öldürdüğünü söyleyen genç kadın tutuklandı. Soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısı Murat Bağlamaç'a ifade veren Neşe Aydın, komşusu Ümit Şahin'i 13 yıldır tanıdığını, son 5 yıldır ise Ümit Şahin'in zorlaması ile cinsel ilişkiye girdiklerini ve 4 yaşındaki oğlu Y.nin gerçek babasının eşi değil Ümit olabileceğini söyledi. Yapılan DNA testinde Neşe Aydın'ın üç kız çocuğundan sonra dünyaya gelen oğlunun gerçek babasının Ümit Şahin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Mehmet Aydın, çocuğu Orhangazi ilçesi'nde oturan Neşe Aydın'ın ailesine teslim bıraktı.



'ÇARESİZLİĞİM HAD SAFHAYA GELMİŞTİ'



Cumhuriyet Savcısının soruşturması sonunda Neşe Aydın hakkında 'adam öldürmek', nikahlı eşi Mehmet Aydın için de 'cinayete azmettirmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine başlandı.



Kaldığı Yenişehir Kadın Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yaptığı savunmasında önceki ifadelerini tekrarlayan Neşe Aydın şunları söyledi:



"Ümit benimle beraber olmasını eşime haber vereceğini söyleyerek tehdit ediyordu. Önceleri çocuğum dünyaya gelince beni rahat bırakacağını söyledi. Ama sözünde durmadı. Çekilmez bir hal aldı. Eşime, 'Sen koynunda yılan besliyorsun, o benim koynuma girdi' mesajı gönderdi. Bunun üzerine eşimle aramızda tartışma oldu. Eşim de evden çıkmamamı söyledi. Ümit sürekli telefon ediyordu. Benden ayrılır düşüncesiyle eşim beni eve kapattı, artık bu işin bittiğini ve gelmeyeceğimi söyledim. Olay gecesi yatak odamın camını tıklattı. Pencereyi açtığımda küfür etmeye başladı. Uyarılarıma rağmen kendisinden kurtulamayacağımı anladım. Evde yatağın altındaki tabancayı alıp rastgele bir el ateş ettim. Karanlıkta kaçarken arkasından iki el daha ateş ettim. Yaşadıklarım, çektiğim sıkıntılar ve çaresizliğim had safhaya gelmişti. Eşim Mehmet Aydın'ın kesinlikle bu olayla ilgili ilişkisi yoktur. Silahtan bile haberi yoktu."



'CİNAYETLE İLGİLİ BİLGİM YOK'



Tutuksuz yargılanan Mehmet Aydın ise ifadesinde, eşi ile Ümit Şahin arasındaki ilişkiden cinayetten üç gün önce haberdar olduğunu, eşinin de bu ilişkiyi cinayetten bir gün önce kabul ettiğini söyledi. Mehmet Aydın aynı gün eşini dövdüğü için Ümit Şahin hakkında polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu da belirterek, "Cinayet ile ilgili hiç bir bilgim yok Olay anında ben çalıştığım pastanede çalışıyordum" dedi.



Duruşmaya katılan, ölen Ümit Şahin'in annesi Emine Şahin de sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.



Yargılama eksik evrakların beklenmesi için ertelendi.



- Bursa