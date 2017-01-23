Sevgililer Günü'ne Özel

Sevgililer Günü'nde sevgiliniz için en şık ve zarif hediyeyi bulabileceğiniz Victorinox Swiss Army, geliştirdiği yeni Alliance serisini görücüye çıkardı. Tasarımlarında oldukça modern bir izlenim bırakan serinin kadın ve erkek saatleri Sevgililer Günü'nün unutulmaz hediyeleri arasına girecek.



Kadınlara dolunay detayı



Victorinox Swiss Army'nin kadın saat modeli Alliance, çelik kayışı, orijinal tasarımı, şık detayları ve zarif duruşuyla öncelikli tercih olacak. Gece mavisi tonlarında tasarlanan gelişmiş yeni Alliance Small kadın saatinin dizaynında gökyüzünden ilham alındı. Kadranın merkezinde dolunayı anımsatan şık bir sedef daire yer alırken, saatin yine aynı bölümünde konumlandırılan yıldız detaylar yeni Alliance'e hareketlilik katıyor.



Tarzınıza şehirli dokunuşlar



Yeni Alliance modelinin erkek saatlerindeki kayış ayrıntısı dikkat çekiyor. Çelik ve deri kayış seçenekleri bulunan saatin çelik kasası maskülen bir görünüm katarken, safir kristal camıyla da yansımaları önlüyor. 100 metreye kadar su geçirmeyen Alliance, her ortamda şıklığınızı gözler önüne serecek. Mavi ve kahverengi seçenekleri bulunan saat sevgilinizin bileğine çok yakışacak.



Victorinox Swiss Army ile Sevgililer Günü'nde farklı bir deneyim yaşayacağınız Alliance saatler, özel saat bayilerinde satışa sunuluyor.



Victorinox Swiss Army Alliance Kadın saat satış fiyatı KDV dahil; 2.399 TL'dir.



Victorinox Swiss Army Alliance Erkek saat satış fiyatı KDV dahil; 2.499 TL'dir.