Sevda Kuşun Kanadında 19 Bölüm. Asım'ın Şifreli Mesajı

Sevda Kuşun Kanadında 19. bölümüyle bu akşam izleyicileriyle buluşacak. Sevda Kuşun Kanadında 19. bölümde Ömer, Zafer'in adamı olan Solaklı'ya son darbeyi vurmaya kararlıdır. Bu niyetini Cemil Ateş'e söyler ancak Ateş komiserin amacı ve kuracağı oyun başkadır. Asım ise üniversitede çalışabilmek için girişimde bulunur. Milli sanayii ve yerli silah düşüncesini Erbakan Hoca ile paylaşır. Ancak, Zafer bunu öğrenecek ve bu işin peşini bırakmayacaktır. Ailesi dağılan Zafer kontrolünu korumak için çok çaba sarfeder. Bir yandan fabrikasında çıkan işçi greviyle uğraşırken bir yandan da kendine karşı oynanan oyunlarını iyi anlamaya ve karşı oyun kurmaya çalışır. BuNun için bazı infaz kararları vermesi gerekmektedir! İbrahim Başkan ise kapatılan MTTB'nin tekrar açılması için uğraşmaktadır. Savcı muhalefet eder. Buna rağmen İbrahim başkan pes etmez ve hukuk mücedelesini sürdürür.

SEVDA KUŞUN KANADINDA 18. BÖLÜMDE NE OLDU?

Sevda Kuşun Kanadında 19. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Sevda Kuşun Kanadında 18. bölümde Zafer'in fabrikasında çalışan işçilerin grevi karşıt görüşlü iki grubu karşı karşıya getirmiştir. Ülkücü ve Solcular karşılıklı olarak silahları çekmiş, herkes ilk kurşunu kimin sıkacağını beklemektedir. Ancak karanlık güçlerin gözü yine gençlerin üzerindedir. Bilinmeyen bir yerden kalabalığın üzerine atış açılır ve kan akar. Peki iki grubu karşı karşıya getirip ülkede kaos ve anarşi çıkarmak isteyen kim?

Zafer fabrikasındaki grevi bir türlü bitiremez. Grevin ardındaki güçleri bulmak için harekete geçer. Hayatı boyunca başkalarına karşı düzenlediği kumpaslar artık kendisine dönmüştür. O ve Solaklı, yaşananların Ömer'in işi olduğunu düşünmektedir. Zafer'in hedefinde yine Ömer vardır. Zeliş, Asım ve Leyla tarafından bir ailenin yanına verilir. Elif bu duruma kızar ve Asım'la karşı karşıya gelir. Asım'ın tek derdi bu değildir. Aynı zamanda İstanbul'da kalacak bir eve ihtiyacı vardır. MTTB'nin kapatılması üzerine savcı iddiname hazırlar. Aldığı talimat üzerine amacı MTTB'yi süresiz kapatmaktır. Ancak Asım'ın elinde çok önemli bir delil vardır.

SEVDA KUŞUN KANADINDA 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevda Kuşun Kanadında 17. bölümünde geçtiğimiz hafta Solaklı'nın isteğiyle Kıbrıs Mücahidi Asım'ın peşine düşen Ömer, Solaklı'nın oyununa geldiğini öğrenince karşı hamle yapmaya karar verir. Asım'ın aslında bir kahraman olduğunu öğrenir ve Cemil Ateş'le birlikte düşmanlarının işini bitirecek bir plan yapar. Asım kendisine emanet edilen ve annesi Rumlar tarafından şehit edilen Zeliş'e yeni bir aile bulmak için çaba gösterir.

Asım'ın bu konudaki en büyük destekçisi Doktor Elif'tir. Elif'in ablası gazeteci Leyla, Zeliş'i Kıbrıslı bir ailenin yanına vermeye çalışır. Asım'la yüzyüze gelir. Amiral'in hedefinde ise Zafer'in fabrikasında çalışan işçiler vardır! İşçileri provoke eder, greve götürür. Bir yandan da solcu öğrencileri işçilere destek vermeleri için devreye sokar. Amaç, kaos oluşturmaktır. Zafer grevi öğrenince karşı atağa geçer. Ömer de bu çatışmann içine girer. Ve yine kan akar!

SEVDA KUŞUN KANADINDA OYUNCULARI



