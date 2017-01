Setur Acenteleri ile Kıbrıs'ta Buluştu

Setur Turizm Genel Müdür Yardımcısı Murat Tomruk, "Yıl boyunca büyük Setur ailesi hep birlikte daha yukarı büyüme hedeflerine yönelecek. Turizmde farklılaşmak için portföyümüzü sektör dinamikleri doğrultusunda çeşitlendirdik. Yurt içi ve yurt dışında herkesin beğenisine, her alım gücüne hitap edecek çok farklı ürünler sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, kalitesi, istikrarı ve müşteri memnuniyetiyle sektörde yarım asrı geride bırakan Setur, yetkili satış acenteleriyle "2016 yılı değerlendirmesi ve 2017 yılı hedefleri" için 13-15 Ocak'ta Kıbrıs Acapulco Resort Otelde bir araya geldi.



2 gün süren buluşma sırasında sektör adına pek çok paylaşımda bulunmanın yanı sıra yapılan sunumlarla 2016 yılı değerlendirilerek 2017 yılına ilişkin hedefler paylaşıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Turizm Genel Müdür Yardımcısı Tomruk, zorlu bir yılı geride bırakarak, yeni yıla enerjileri, motivasyonları tam ve umutla başladıklarını belirterek, "Setur için acentelerimizin varlığı çok önemli. 2016 hedeflerimizi tutturmada en büyük güç sizler oldunuz. Bu gücü arkamıza alarak, satış yetkinliklerimizi kullanarak ve yaratacağımız katma değerle önümüzdeki yıl çok daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inancımız tam." ifadelerini kullandı.



Yurt içinde 41 yetkili acentesi, 250'ye yakın sanal acentesi, yurt dışında 90 iş ortağı ile seyahat sektörünün lider oyuncuları arasında yer alırken, sürdürülebilir müşteri memnuniyetinin öneminin de farkında olduklarını ve bu amaçla yurt içi ve yurt dışı ürün portföylerini oluştururken titizlikle çalıştıklarını, deneyimlere ve geri bildirimlere çok önem verdiklerini anlatan Tomruk, sektör için hayli zor geçen 2016 yılı boyunca benimsedikleri "Team Up" yani "takım olarak güçlü olmak" yaklaşımının krizin etkilerini hafifletmek ve hedefleri yakalamakta kilit olduğunu kaydetti.



Tomruk, 2017 yılı felsefesini de "Jump Up" yani birlikte "sıçramak" olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:



"Bu anlayışla yıl boyunca büyük Setur ailesi hep birlikte daha yukarı büyüme hedeflerine yönelecek. Turizmde farklılaşmak için portföyümüzü sektör dinamikleri doğrultusunda çeşitlendirdik. Yurt içi ve yurt dışında herkesin beğenisine, her alım gücüne hitap edecek çok farklı ürünler sunuyoruz, tabii kaliteden ödün vermeden, müşteri memnuniyetini göz ardı etmeden. Setur olarak son 3 yıldır dijital dönüşüm yatırımlarına ağırlık vermiş durumdayız. Turizm, şeffaf ve karşılaştırabilir bilgilere kolay ve hızlı erişimin sağlandığı bir sektör, bu sektörün kazananı da daima müşteri oluyor.



Bugün seyahate gidecek kişilerin yüzde 80'i fiyat araştırmasını internette yapıyor. Bu araştırmaların çok büyük bir kısmı mobilde başlıyor. Seyahat planlarının online'a dönüşüm oranı Avrupa'da yüzde 34 civarında iken Türkiye'de bu oran yüzde 20-25'lerde. Bu gelişmelere ilk aşamada ayak uydurmamız sonra da önüne geçmemiz gerekiyordu. Önemli yatırım kararları aldık ve tüm markalarımızın dijital yüzlerini yeniden tasarladık. Müşteri yolculuğunun her adımını titizlikle inceliyor beklentilere ve trendlere en uygun çözümleri sunuyoruz."



Değişen turizm trendleriyle son yıllarda, kişiye özel turların Türkiye'de ve dünyada paket turlar kadar ilgi görmeye başladığını belirten Tomruk, "Setur olarak 50 yıllı aşkın tecrübemizi turizm trendleri ve teknoloji ile birleştirerek, yıllardır misafirlerimize sunduğumuz kişiye özel seyahat hizmetini 2016'da SeturSelect ile markalaştırdık. 2017'de ise Ayhan Sicimoğlu, Kerem Görsev, Levent Özçelik ve Elif Tapan gibi konusunda uzman birçok isimle düzenleyeceğimiz dünyanın farklı destinasyonlarının başka bir açıdan keşfedileceği tematik turlarla Setur Select'i daha da yukarıya taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Tomruk, Setur olarak yaklaşık 400 bin uçak bileti ile bilet satışında da başarılı bir yıl geçirdiklerini ve 2017 yılında bireysel bilete ağırlık vererek bu rakamı daha da arttırmayı hedeflediklerini aktararak, "Bilet satışı ile müşterilerimize havayolu alternatifleri ve en uygun uçuş bağlantılarını araştırarak en doğru çözümleri sunuyoruz. Tüm bu hizmetleri daha da geliştirmek ve en ayrıcalıklı hizmeti sunabilmek için yeni bir marka oluşturacağız." ifadelerini kullandı.