Sermaye Piyasaları Ödüllerinin Sahipleri Belli Oldu!

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) sermaye piyasalarının gelişmesine ve bilinirliğinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, Borsa İstanbul A.Ş, Odeabank A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ana sponsorluğu ile Takas İstanbul, İnfina Yazılım A.Ş., JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin altın sponsorluğu ve BloombergHT ve BusinessHT'nin stratejik medya işbirliğinde düzenlediği 2. TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni, 24 Nisan 2017 tarihinde yapıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ile TSPB Başkanı İlhami Koç'un açılış konuşmalarıyla başlayan ödül törenine, sermaye piyasasında faaliyet gösteren banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıklarının üst düzey yöneticileri katıldı.

Yaklaşık 300 kişinin katılımıyla düzenlenen ödül töreninde toplam 7 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Kategoriler kapsamında 2016 yılı içerisinde en başarılı faaliyetlere imza atan kurumlara ödülleri dağıtıldı.

Dr. Vahdettin Ertaş: "Ülkemiz açısından 2017 yılı 2016 yılından çok daha olumlu geçecektir"

SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, açılış konuşmasında sektöre dair değerlendirmelerini paylaştı: "2016 yılında dünya kırılgan bir süreçten geçerken maalesef ülke olarak biz de çok zor günler yaşadık. Bu zorlu süreci %2,9 büyüme oranıyla geride bıraktık. Ülkemiz açısından 2017 yılı 2016 yılından çok daha olumlu geçecektir." Ertaş, ayrıca ödül töreninin sektör için önemini şu sözlerle vurguladı: "Birlik bu sene ikincisini düzenlediği ve geleneksel hale getirme konusunda kararlı olduğu ödül törenleri ile başarıların ödüllendirilmesinde öncülük misyonunu üstlendi."

Himmet Karadağ: "Sermaye piyasaları için bahar ve başarı döneminin başlayacağına inanıyorum"

Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, sermaye piyasaları için bahar ve başarı döneminin başlayacağına inandığını belirterek, "Mümkün olduğunca sağlam, sağlıklı ürünlerle, finansal tüketicinin karşısına çıkacağız. Zor zamanlar beraberinde fırsatları da getirir. Sermaye piyasaları için bahar ve başarı döneminin başlayacağına inanıyorum. 2000 sonrası bankacılıkta yakaladığımız doğru regülasyon ve başarıyı, önümüzdeki dönemde doğru ürünlerle hareket edersek, sermaye piyasalarımızda da yakalayacağımıza inanıyorum" dedi.

İlhami Koç: "Bu ödüllerin sadece ülkemizi değil, bölgedeki faaliyetleri de kapsayacak şekilde genişlemesini ümit ediyoruz."

TSPB Başkanı İlhami Koç, açılış konuşmasında Türkiye'de sermaye piyasasında çalışan kurumların başarılarının bilinmediğini belirterek, sermaye piyasalarının bilinirliğini arttırmak için TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni'nin her sene düzenleneceğini söyledi. Koç, "Sektörümüzün gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediğimiz tören ile birlikte kurumlarımızın başarılarının bilinirliğini ülkemizde arttırmak istiyoruz. Zaman içerisinde bu ödüllerin sadece ülkemizi değil, bölgedeki faaliyetleri de kapsayacak şekilde genişlemesini ümit ediyoruz." dedi.

Toplam 7 kategoride, 20 dalda ödül kazanan kurumlar:

KURUMSAL FİNANSMAN İŞLEMLERİ KATEGORİSİ

Sermaye Piyasası Araçları İhraç ve Satışı–2016 En Yüksek İhraç Tutarı: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

PORTFÖY YÖNETİM FAALİYETİ KATEGORİSİ

Yatırım Fonu Yönetimi –2016 En Yüksek Portföy Büyüklüğü: İş Portföy Yönetimi A.Ş.

Emeklilik Yatırım Fonu Yönetimi–2016 En Yüksek Portföy Büyüklüğü: Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Bireysel Portföy Yönetimi–2016 En Yüksek Portföy Büyüklüğü: Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.

Yatırım Fonu Yönetimi–2016 En Yüksek Getiri: İş Portföy Yönetimi A.Ş. / İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlıklı Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu

Emeklilik Yatırım Fonu Yönetimi–2016 En Yüksek Getiri: Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Allianz Yaşam ve Emeklilik İkinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

YATIRIM ORTAKLIKLARI KATEGORİSİ

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı-2016 En Yüksek Piyasa Değeri: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı–2016 En Yüksek Piyasa Değeri: Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı–2016 En Yüksek Piyasa Değeri: İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.

ARACILIK İŞLEMLERİ KATEGORİSİ

Borsa İstanbul Pay Piyasası–2016 En Yüksek İşlem Hacmi: Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası–2016 En Yüksek İşlem Hacmi: Akbank T.A.Ş.

Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Piyasası–2016 En Yüksek İşlem Hacmi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası–2016 En Yüksek İşlem Hacmi: TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

SAKLAMA FAALİYETİ KATEGORİSİ

Saklama Faaliyeti–2016 En Yüksek Saklama Bakiyesi–Yerli Yatırımcı: Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Saklama Faaliyeti–2016 En Yüksek Saklama Bakiyesi –Yabancı Yatırımcı: Citibank A.Ş.

SERMAYE PİYASASI BASINI ÖDÜLLERİ KATEGORİSİ

Sermaye Piyasası Basın Ödülleri–2016 Sermaye Piyasası Programı Ödülü: Medyascope TV, Ekonomi Sohbetleri / Ali Ağaoğlu, Özgür Altuğ ve Şant Manukyan

Sermaye Piyasası Basın Ödülleri–2016 Sermaye Piyasası Yazarı Ödülü: Dr. Mahfi Eğilmez

Sermaye Piyasası Basın Ödülleri–2016 Sermaye Piyasası Haberi Ödülü: Jülide Yiğittürk Gürdamar, "Tahvilde risk yok, ödenemeyen sadece binde bir" (Şubat 2016)

