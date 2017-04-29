Serik'te Türk Halk Müziği Yarışması

Serik Belediyesi ile Serik Kültür Sanat ve Eğitim Derneği işbirliğiyle "Sesimde Türküler" adlı Türk Halk Müziği ses yarışması düzenlendi.



Tekeli Ortaokulu bahçesinde açık havada düzenlenen yarışmada, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 14 yarışmacı dereceye girmek için mücadele etti.



Jüri üyeliğini TRT Antalya Gençlik Korosu bağlama sanatçısı Ahmet Gülgün ve 4 müzik öğretmeninin yaptığı yarışmada, Alper Küçük 97 puanla birinci olurken, Ayşegül Yaldıran 95 puanla ikinciliği elde etti.



Meryem Nur Günal ve Merve Bucaklıoğlu ise 92.5 puanla üçüncülüğü paylaştı.



Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık tarafından verildi.



Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz ve vatandaşlar katıldı.