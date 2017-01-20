Serik - PTT Koordinasyon Toplantısı Başladı

PTT Koordinasyon toplantısı başladı



*- POSTA ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ'nin Yönetim Koordinasyon Toplantısı, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı.



PTT AŞ'nin Yönetim Koordinasyon Toplantısı Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Papillon Ayscha otelde başladı. PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve PTT yönetici ile çalışanlarının katıldığı toplantıya, telekonferans ile katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, ulu bir çınar olan PTT'nin ülke açısından önemli olduğunu söyledi.



PTT'nin son 14 yılda adete küllerinden doğarak ülkenin önemli bir markası haline geldiğini belirten Arslan, "PTT, Dünya Posta Birliğinin konsey başkanlığını alarak sektöre yön verecek bir kuruluş haline geldi. Bu bizi gururlandırıyor ve omuzlarımıza yeni sorumluluklar yüklüyor. Bu sorumluluk çerçevesinde daha önce 700 olan otomasyonlu iş yeri sayımızı 4 binlere çıkarmış durumdayız" dedi.



KAR EDEN KURUM HALİNE GELDİK



Bakan Arslan şube olmayan bin 480 ilçe ve beldede PTT Bank olarak hizmet verdiklerini belirtti. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için birçok yerde PTT Matikler kurduklarına da dikkati çeken Arslan, "PTT AVM ile 2,5 milyon ürün çeşidiyle vatandaşa hizmet veriyoruz. KOBİ'lere ürünlerini pazarlama imkanı sağlıyoruz. Hizmeti insanlarımızın ayağına götürüyoruz. Yaklaşık 700 milyon lira geliri olan ve yılda 200 milyon lira zarar PTT, bugün 3 milyara yakın ciro yapan ve bundan da yılda 400 milyon lira kar elde eden bir kurum haline geldi" diye konuştu.



PTT TARİHİNİN EN YÜKSEK GELİRİ



PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise 176 yıllık geçmişi olan şirketlerinin tarihi dönüm noktasında olduğunu söyledi. Yaşanan olumsuzluklara rağmen PTT'nin 2016'da en parlak dönemlerinden birisini yaşadığını ifade eden Bozgeyik, "Zorluklara rağmen 40 bin kişilik PTT ordusu gece gündüz çalışarak tarihinin en yüksek gelirini ve karını elde etti. Bu çalışanlarımızın başarısıdır. Onurla ve gururla söyleyebileceğimiz, küçümsenemeyecek bir başarı" dedi.



Bozgeyik, 2016 başından itibaren şirketlerinin dinamiklerini gözden geçirerek, PTT'yi dünya markası yapmak için kendilerinden önceki yöneticilerin yaptığı gibi el ele ve omuz omuza vererek çalıştıklarını kaydetti.



Toplantı sonunda büyük bir maket PTT formasına katılımcılar anı olarak imza attı.



Geçen yılın faaliyetlerinin kurumsal ve ürün bazında değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, 2017 stratejisi, planlaması ve hedefleri gözden geçirilecek. Dört gün sürecek koordinasyon toplantısına PTT AŞ'nin yönetim kurulu, üst düzey yöneticileri ve 81 ilin başmüdürleri katılıyor.