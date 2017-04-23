Serik Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e Yükseldi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) baraj maçında Korkuteli Belediyespor'u yenen Serik Belediyespor, gelecek yıl BAL'da mücadele etmeye hak kazandı.



Akdeniz Üniversitesinin stadında oynanan karşılaşmada Serik Belediyespor, Sinan ve Vili'nin attığı goller ile sahadan 2-0 galibiyet ile ayrıldı.



Karşılaşmanın ardından Serik Belediyesporlu futbolcular, yöneticiler ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.



Bu sonuçla Serik Belediyespor, gelecek yıl BAL'da mücadele etmeye hak kazanırken, Korkutel Belediyespor'un süper amatör kümede mücadele edeceği belirtildi.