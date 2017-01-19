Serbest piyasada dolar 3,7950 liradan, euro ise 4,0400 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7930 liradan alınan dolar 3,7950 liradan, 4,0380 liradan alınan euro ise 4,0400 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7280, liradan, euro ise 4,0340 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 3,7950 liradan, euro ise 4,0400 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,7950 liradan, euro ise 4,0400 liradan güne başladı.
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