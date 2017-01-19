Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,7950 liradan, euro ise 4,0400 liradan güne başladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7930 liradan alınan dolar 3,7950 liradan, 4,0380 liradan alınan euro ise 4,0400 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7280, liradan, euro ise 4,0340 liradan satılmıştı. - İSTANBUL