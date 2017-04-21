Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 150,25 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 150,25 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 150,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 150,25 liradan, 989 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 1006 liradan, 137 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 141 liradan, 966 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 986 liradan, 483 liradan alınan Yarım Ziynet 493 liradan, 241 liradan alınan Çeyrek Ziynet 246 liradan satılıyor. - İSTANBUL
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