Serbest Güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Serbest Güreş Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.



Ay-yıldızlı güreşçiler, Novi Sad kentinde 2-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek şampiyona öncesi son kamp çalışmasını Elmadağ'da yapıyor. 17 Nisan'dan bu yana Elmadağ Kamp Merkezi'nde çalışan milliler, şampiyona için 30 Nisan'da Sırbistan'a gidecek.



Serbest Güreş Milli Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sırbistan'dan güzel neticelerle döneceklerine inandığını söyledi.



Şampiyonanın 2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonraki ilk ciddi sınav niteliğini taşıdığına dikkati çeken Çakmar, "Rio'da Türk güreşi ivme kazandı. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." dedi.



Çakmar, 4 kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Güreş Milli Takımı'nın, Rio Olimpiyatları'nda kazandığı 5 madalyanın 3'ü serbest stilde geldi. Avrupa Şampiyonası ilk sınav olduğu için takımlar, iyi sporcularını 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi deneyecekler. Şampiyonada 4-5 madalya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Milli güreşçilerin hepsinin madalya için mücadele edeceğini vurgulayan Çakmar, şunları kaydetti:



"Olimpiyat şampiyonu takım kaptanımız Taha Akgül'ün yanı sıra Soner Demirtaş geçen yıl Avrupa şampiyonu oldu. Genç yetenek Süleyman Atlı var. Süleyman, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Yakup Gör, Mustafa Kaya gibi sporcularımız bulunuyor. Sporcularımızın hepsi madalyaya aday. Ben 4-5 madalya diyorum ama 8'de 8 yapabiliriz. Hepsi de altın gibi çocuklar, tamamı altın madalya için mücadele edecek. Yetenekleri, hırsları, azimleri var."



Serbest Güreş Milli Takımı kadrosu



Milli takım antrenörü Abdullah Çakmar, Avrupa Şampiyonası'nda serbest stilde mindere çıkacak güreşçileri belirlediklerini söyledi.



Çakmar'ın açıkladığı milli takım kadrosunda yer alan güreşçiler şöyle:



Süleyman Atlı (57 kilo), Abdi Zurnacı (61 kilo), Mustafa Kaya (65 kilo), Yakup Gör (70 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo), Selim Yaşar (86 kilo), Rıza Yıldırım (97 kilo), Taha Akgül (125 kilo)