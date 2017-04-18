Serbest Bırakılan Dolandırıcı İkinci İşinde Tutuklandı

Sivas'ta kendisini savcı olarak tanıtarak bir ev kadınının 120 bin lira değerindeki altınlarını dolandırdığı iddiasıyla Niğde'de yakalanan ve savcılık tarafından serbest bırakılan dolandırıcı başka bir ev hanımını daha dolandırınca polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



14 Nisan günü Gökçebostan Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Z.Ç.'yi telefonla arayan T.Ö. kendisini polis olarak tanıtarak kadının adının kuyumcu soygununa karıştığını söyledi. Eve gelen şahıs ev hanımın 120 bin lira değerindeki 12 bilezik ile 80 altınını alarak kaçmıştı. Niğde'de otobüste yakalanan zanlı Sivas'a getirildikten sonra savcılık tarafından basit dolandırıcılık olması ve uzlaşma yasası kapsamına girmesi ve mağduriyetin giderilmesi nedeniyle serbest bırakılmıştı.



T.Ö.'nün Çayboyu Mahallesinde ikamet eden H.Y. adlı ev hanımını arayarak bankadaki hesabından FETÖ mensubu iki subayın para çektiğini ve bu şahısları yakalamaları için evdeki bütün paraları kendilerine teslim etmesi gerektiğini, daha sonra paranın kendilerine iade edileceğini söyleyerek 88 bin TL, 6 adet burma bilezik, 16 adet çeyrek altını, 2 adet yarım altını dolandırması üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsı Şarkışla ilçesinde yakaladı. Adliyeye sevkedilen T.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS