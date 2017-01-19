Şenol Güneş'ten Kupa Rotasyonu

FutbolArena - Türkiye Kupası D grubu 5. hafta maçında Beşiktaş sahasında 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Beşiktaş bu maçtan bir puan dahi alsa liderliğini garantilemiş olacak ve son 16 turu maçında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, lig arasında oynanan bu maçta as oyuncularını dinlendirecek.



Kartal, Darıca Gençlerbirliği maçına kalede genç eldiven Utku Yuvakuran, savunmada Beck, Atınç Nukan, Rhodolfo, Mitrovic orta sahada Gökhan İnler ve Veli Kavlak, kanatlarda Aras Özbiliz ve Quaresma, 10 numara pozisyonunda Tolgay Arslan ve santrforda da Ömer Şişmanoğlu 11'iyle sahaya çıkacak.



İŞTE BEŞİKTAŞ'IN DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'İ



