Şenol Güneş: Hiçbir Şey Daha Bitmedi, Yarış Yeniden Başlayacak

Beşiktaş-Adanaspor maçının ardından siyah beyazlıların deneyimli hocası Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri:

"POZİSYON VERMEZSEN MÜKEMMEL OLURUZ"

"Adanaspor'un öndeki oyuncuları iyi oyuncular. Magaye Gueye ve Roni etkili oyuncular. Motive geldiler ve etkili oynadılar. Baskı yaptılar, iyi top kullandılar. Böyle bir maçta öne geçtik, hatalarımızla goller yedik. Varız savunmada ama uzağız. Savunmadayız ama var olmamızın bir anlamı olmayan toplar. Beşiktaş, oyun ve pozisyon olarak üstündü. Pozisyon vermezsen mükemmel oluruz. Zaten onu her maç yaparsak konuşacak bir şey kalmaz. Adanaspor son sırada diye Beşiktaş fark atmalı diye bir anlayış var, yanlış.

"RAKİBİ OYUNA ORTAK ETTİK"

Oyun olarak, pas olarak hatalarımız vardı. Yapmadık mı yaptık ama kesik kesik yaptık. Oyun içerisinde fiziksel güce bağlayıp konuşursam mazeret olur. İyi oynayanlar da vardı, yanlış oynayanlar da. 2-1'ken 3-1 yapabilsek oyun kopardı. Oynama coşkusu, isteği, puan durumu bazen oyuncuları yanlışa götürüyor. Önde olmak da baskıyı getiriyor. Bunlara rağmen oyun kopabilirdi, rakibi oyuna ortak ettik.

"DAHA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

Aboubakar, golden sonra silik kaldı. Tam ona göre maçtı. Kullanamadı. Tolgay o konuda daha önemli işler yaptı. Oynamayanların performansı değişik olabilir. Biz hatırlarsanız, 3 maçı süresi kısa olduğu için kaybettik. 2 gün dinlenme süresi olacak çocukların. Hiçbir şey daha bitmedi. Yarış yeniden başlayacak. Bütün bu söylemlere rağmen, bu maçın konsantrasyonu düşük olur. İster istemez olabilir. Dikkatli oynamak, fiziksel boğuşmalar oldu. Bu boğuşmalarda oyunu bırakanlar oldu bizden. Adanaspor, teknik bir takım, savaşçı yönü yoktu. Bugün mücadele ettiler. Daha önceki maçlarda boğuşan değil top oynayan takımdılar. Bu yüzden puan kaybettiler.

"ODAK NOKTAMIZ BAŞAKŞEHİR"

Ne yarın, ne geçmiş önemli. Bu maç önemli. 5 puanı, 7 puan yapmak önemli değil. Beraberlik, galibiyet her şey var futbolda. Bizim oyun olarak eksiklerimiz vardı, yine de üstündük rakipten. Beklenti fark olunca eleştiri oluyor. Başakşehir maçına odaklanacağız artık."