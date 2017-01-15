Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.



Belpa Buz Sarayı'nda yapılan şampiyonanın ikinci gününde, final müsabakaları yapıldı. Yarışları, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da izledi.



Şampiyonada dereceye girenlere ödüllerini Bakan Kılıç ve Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz, takdim etti.



Yarışmalar sonunda gençler kategorisinde 70.89 puan toplayan Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, ilk sırayı elde ederken, 58.93 puanla Buzun Aslanları Spor Kulübü ikinci, 58.66 puanla da Yenimahalle Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı.



Büyükler kategorisinde ise Vizyon Buz Spor Kulübü, 93.27 puanla şampiyon oldu.