Senegal Askeri Gambiya'da

Senegal ordu birlikleri, Gambiya'da devlet başkanlığının Adama Barrow'a geçişinin sağlanabilmesi için askeri müdahale başlattığını bildirdi .Senegal'in de yer aldığı Batı Afrika Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Ülkeleri'ne ait ordu birliklerinin Gambiya topraklarına girdiğini açıkladı.



Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh, Adama Barrow'a karşı seçimleri kaybetmiş ve seçimlerde yasaların ihlal edildiğini öne sürerek görevi bırakmayacağını duyurmuştu. Jammeh görev süresinin bitimine bir gün kala OHAL ilan etmişti.OHAL'in ardından çok sayıda Gambiyalı, askeri müdahaleden çekindikleri için Senegal'e kaçmıştı. Bu durumun ardından görevi bırakmayan Yahya Jammeh için asker harekete geçti. Nijerya donanmasının da Gambiya açıklarında beklediği bildiriliyor. BM ise Jammeh'e görevi normal yollarla Adama Barrow'a teslim etmesi konusunda çağrıda bulundu. - DAKAR