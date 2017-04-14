Şemdinli-Derecik Yolu Şiddetli Yağış Nedeniyle İkiye Bölündü

Şemdinli-Derecik yolu şiddetli yağış nedeniyle ikiye bölündü



HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz yönden etkiledi.

Şemdinli-Derecik beldesi ulaşımını sağlayan yol, yağışlarla birlikte dere yatağının taşması sonucu ikiye bölündü. Yolun kapanmasıyla birlikte birçok yolcu da mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan yolcular, beraberindeki çocuklarının okula gidemediğini belirterek, yolun açılmasını beklediklerini ifade etti.

Kabuğunda çıkan ve yolun tamamını kapatan Şemdinli Deresi ise görenleri korkutuyor.

Karayolları yetkilileri, kabaran dere yatağının yolu tamamen kapattığını belirterek, yolun yeniden açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.