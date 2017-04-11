Sema Şimşek: "İlk defa kendime yakın bir karakteri canlandırdım."

Türkiye, Romanya ve Portekiz ortak yapımı olan filmin oyuncu kadrosunda ise EDİP TEPELİ, DOĞA NALBANTOĞLU, AÇELYA DEVRİM YILHAN, KIVANÇ DENİZ YAVUZ, SUNA SELEN, MEHMET ESEN ve SEMA ŞİMŞEK yer alıyor.

"İlk defa kendime yakın bir karakteri canlandırdım." Sema Şimşek ve tüm oyuncu kadrosunun katılımıyla gerçekleşecek filmin gösterimi 12 Nisan Çarşamba günü saat 13:30'da Beyoğlu Sineması'nda yapılacak.

16 yaşında okuduğu bir romandan etkilenerek yazdığı hikayeyi yıllar geçtikçe tekrar tekrar kurgulayan ve filmleştiren Türkiye sinemasının genç temsilcilerinden Burak Serbest filmi hakkında şöyle konuştu;"Bu hikaye bana yaşamın ne kadar değerli ama bir o kadar da bilinmezlerle dolu bir şey olduğunu hatırlatıyor. Yaşam tek bir doğrultuda ilerleyen düz ve basit bir şey değildir. Kayra bütün ailesini kaybeden, geride seveceği ve tarafından sevileceği kimse kalmadığını düşünen bir çocuk. Buna rağmen her ne kadar birkaç kere intihar etmeyi denese de hayatta kalmaya çalıştığı belli. Kayra'yla birlikte hayatın her şeye rağmen kolayca vazgeçilebilecek bir şey olmadığını keşfedeceksiniz"

"Bu film, bence neden yaşamalıyız sorusuna, sevmek ve sevilmek için cevabını veriyor ve bu cevabı da yirmi yaşındaki bir çocuğun tuhaf karavan yolculuğunda bulmak beni çok heyecanlandırıyor." diyen genç yönetmen, filmin 36. İstanbul Film Festivali'nde oyuncularının katılımıyla gerçekleşecek gösteriminin hemen ardından yolculuğuna devam edeceğini, ifade etti.