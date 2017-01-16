Selvili Caddeye Viyadüklü Çözüm

Çekirge'yi Hamzabey ve Muradiye bölgesine bağlayan Selvili Cadde'nin İntam Blokları mevkiinde çöken kısmına 34 metre derinliğe inen kuyu temeller üzerine viyadük inşa edilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İntam'da inşaat başlamadan yol sorununun çözüme kavuşması gerektiğini belirterek, projenin ihalesinin yapıldığını ve önümüzdeki günlerde viyadük inşaatına başlanacağını söyledi.

Bursa'yı daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek amacıyla ulaşımdan çevreye, altyapıdan spora kadar her alanda önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, kentin en prestijli bölgelerinden Çekirge'de 2006 yılında yaşanan heyelan sebebiyle çöken İntam bloklarının bulunduğu alanla ilgili dönüşüm çalışmalarının yanında Selvili Cadde sorununa da çözüm üretiyor. Hatırlanacağı üzere bölgede yaşanan heyelanla birlikte istinat duvarları yıkılmış, İntam 95 ve 97 Bloklarıyla birlikte Selvili Caddenin bir kısmı da çökmüştü. İntam Bloklarının bulunduğu alanın dönüşümle ilgili çalışmalar sürerken, bölgede inşaat başlamadan yol sorununu çözüme kavuşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Çekirge'yi, Hamzabey ve Muradiye'ye bağlayan Selvili Cadde'nin çöküntü kısmını da viyadükle çözecek. Yaklaşık 7 milyon TL'ye mal olacak viyadük projesinin ihalesi yapılırken, önümüzdeki günlerde inşaata başlanacak.

Büyük dönüşüm

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki Genel Sekreter Yardımcısı Fehmi Ökten ile birlikte, İntam Bloklarının bulunduğu alanda yaepılacak viyadük hakkında bilgi aldı. Yıllardır çözülmesi gereken önemli bir sorunun nihayet ortadan kalkacağını dile getiren Başkan Altepe, "İntam Bloklarının bulunduğu alan dönüşüm başlamadan önce bu yol inşaatının yapılması gerekiyordu. Çekirge'yi Hamzabey ve Muradiye'ye bağlayan üstten geçen Selvili Cadde de heyelanda çökmüştü. Bu bölge ile ilgili projelerimizi hazırladık, ihalesini yaptık. Önümüzdeki günlerde inşaat başlayacak. Yol viyadük şeklinde olacak. Mevcut zemine kadar ulaşan 34 metre uzunluğunda 2 metreye 8 metre ebatlarında kuyu temeller üzerine sağlam bir viyadük inşa edilecek. Temel inşaatları bitince İntam projesinde de inşaat başlayacak. Selvili Cadde geliş gidiş olarak çift şeritli yapılacak. Hem İntam projesi hem de viyadük inşaatı birlikte bitecek. Bölgeye de ayrı bir değer katacak" diye konuştu.