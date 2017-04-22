Selendi'de Deprem Korkusu Devam Ediyor

Manisa'nın Selendi ilçesinde dün saat 14.09 sıralarında meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerinde hasar oluşan vatandaşlar geceyi yağmurlu ve soğuk havaya rağmen AFAD tarafından kurulan çadırlarda geçirdi. Artçı depremlerin yaşandığı Çamköy, Gölbaşı, Zıraman, Dumanlar ve Karakozan Mahallerinde ise korku devam ediyor.



Depremin ardından bazı mahallelerde AFAD ekipleri çadır kurmaya devam ederken, Selendi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı da vatandaşlara yiyecek yardımında bulunuyor. Özellikle depremin merkez üssü olan Gölbaşı ve Çamköy Mahallelerindeki halk sokaklarda beklerken geceyi de yağmur altında soğuk havada dışarıda geçirdi.



Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürürken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda, İlçe Müftülüğü ekipleri de camilerde inceleme yaptı. Artçı depremlerin yaşandığı Çamköy, Gölbaşı, Zıraman, Dumanlar ve Karakozan mahallerinde ise depremler nedeniyle korku devam ediyor.



Deprem sonrası korku yaşadıklarını belirten Gölbaşı Mahallesinin eski Muhtarı Bayram Yılmaz, "Dün evde oturuyordum bir anda gürültü duyduk sallandık. Hemen evimizi terk ettik. Evimizde hasarlar oluştu" dedi.



Gölbaşı Mahallesinden 61 yaşındaki 5 çocuk annesi Asiye Yılmaz da, "Evde yatıyordum bir gürültü duydum. Başıma evin sıvaları düştü. Hemen evden kaçtık geceyi dışarıda geçirdik" şeklinde konuştu.



Rabia Yılmaz isimli öğrenci de deprem sırasında okuldan yeni geldiğini anlatarak, "Okuldan geldim karnım acıkmıştı Buzdolabına gittim büyük bir gürültü duydum. Hemen dışarı kaçtım. O arada bayılmışım çok korktum" dedi.



Çamköy Mahalle Muhtarı İsmail Karaoğlan ise depremin ardından yetkililerin hemen yardıma koştuğunu ancak mahalle halkının korkudan dolayı geceyi dışarıda geçirdiğini söyledi. - MANİSA