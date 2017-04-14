Selden zarar gören yolda vatandaşlar mahsur kaldı



ADIYAMAN - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı köy ve mezralarında yaşanan sel felaketinde zarar gören köy yolunda yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı.

Çelikhan- Mutlu Köyü yolunda selden dolayı yola düşen kaya parçaları ve toprak nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Yolu kullanmak isteyen vatandaşlar, mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için olay yerine İl Özel Ödaresi Ekipleri sevk edildi. Yolda çalışma başlatan ekipler, birkaç saat süren çalışmanın ardından yolu açarak mahsur kalan vatandaşların yola devam etmesini sağladı.