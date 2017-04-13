Selçuk Inan'ın Acı Günü
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Selçuk İnan'ın kayınpederi Mehmet Selami Kardaş, hayatını kaybetti.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Selçuk İnan'ın kayınpederi Mehmet Selami Kardaş, hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yayımlanan taziye mesajında, "A Milli Takım ve Galatasaray oyuncusu Selçuk İnan'ın kayınpederi Mehmet Selami Kardaş'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Selami Kardaş'a Allah'tan rahmet, Selçuk İnan ve ailesine başsağlığı dileriz" denildi.
(İHA)