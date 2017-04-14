Selam Tevhid"De Kumpas Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik soruşturmanın yargı ayağını oluşturan ve binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı davanın bu haftaki duruşmaları tamamlandı.



FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında, kumpas kurduğu iddiasına yönelik soruşturmanın yargı ayağını oluşturan ve Yargıtay 16. Ceza Dairesince görülen duruşma, Yargıtaydaki salonların yetersizliği nedeniyle Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda yapıldı.



Heyete, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Öztunç'un başkanlık ettiği duruşmaya, sanıklar, avukatları ile müşteki avukatları katıldı.



Savunma yapan eski hakim Mehmet Hamzaçebi, dosya kapsamında istediği bazı evrakların kendisine ulaşmadığını, bu nedenle savunma hakkının kısıtlandığını savundu.



Mahkeme Başkanı Öztunç ise Hamzaçebi'ye, daha önce talepte bulunduğu bazı evrakların teslim edildiğini, bir grup evrağın da 11 Nisan'da gönderildiğini ve henüz ulaşmamış olabileceğini belirterek savunma hakkının kısıtlanmış olamayacağını söyledi.



Savunmasına devam eden Hamzaçebi, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında barodan atanan avukatıyla görüşemediğini ifade ederek, barodan başka bir avukat atanması talebinde bulundu.



Savunmasında, devlet okullarında okuduğunu ancak gittiği dershanenin "Fetullah Gülen cemaatine" ait olduğunu bilmediğini iddia eden Hamzaçebi, üniversiteyi kazandığı yıllarda ise önce bir akrabasının yanında, ikinci yıldan sonra ise devlet yurdunda kaldığını ifade etti.



Hamzaçebi, Yargıtayda tetkik hakimliği yaparken, kayınvalidesinin rahatsızlığı nedeniyle eşinin ısrarı üzerine İstanbul'a tayin istediğini ancak Beşiktaş Adliyesinde görevlendirilmesinin kendi talebi olmadığını savundu.



Verdiği kararların yargı yetkisini kullanmasından başka bir anlamı olmadığını ileri süren Hamzaçebi, Selam Tevhid'in terör örgütü niteliğinin yargı kararıyla kesinleşmiş bir yapı olduğunu, dinleme ve teknik takip kararlarını bu çerçevede verdiğini iddia etti.



Hamzaçebi, hiçbir zaman görevden kaçmadığını ancak çalıştığı Beşiktaş Adliyesinde çok fazla yoğunluk olduğunu, önlerine bu dosyanın haricinde de dinleme ve takip kararları geldiğini öne sürdü.



Selam Tevhid'de kumpas soruşturmasının yargı ayağını oluşturan davanın bu haftaki duruşmaları tamamlandı. Davaya, pazartesi devam edilecek.