Şeker Hastası Öğrenciye Karnesi Evinde Verildi

Turgutlu'da doğuştan şeker hastalığı nedeniyle evinde eğitim alan Şehit Abdullah Olçok Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Berna Nur Öner'e (14) karnesi evinde verildi.



Turgutlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Baki Erdem, beraberinde okul müdürü Mehmet Taşçı ve Rehber Öğretmen Mehtap Coşkun ile öğrenci Öner'i Ergenekon Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek ailesiyle görüştü.



Kızının çok azimli ve zeki olduğunu söyleyen Anne Fatoş Öner, "Kızım çok başarılı bir öğrenci. Eğitiminin yanından boş zamanlarında takı tasarımı ve kokulu sabun imalatı yapıyor. İnşallah başarıları hep daim olur. Kızımla gurur duyuyorum." diye konuştu.



Öğrenciye karnesi ve teşekkür belgesini veren Erdem, "Berna Nur'a 1.dönemin sonunda yapılan değerlendirme ile verilen karnesini takdim etmeye geldik. Kızımızı tebrik ediyoruz. Güzel bir başarı elde etmiş, teşekkür alarak da bu başarıyı taçlandırmıştır. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum." dedi.



Şeker hastası öğrenci Berna Nur Öner ise kendisini ziyaret ederek karnesini ve teşekkür belgesini veren öğretmenlerine teşekkür ederken, hayalinin ise tasarladığı takıları ve kokulu sabunları satacağı bir dükkan açmak olduğunu söyledi.