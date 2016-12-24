Şehitler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde vatandaşlar şehit asker ve polisler için gıyabi cenaze namazı kıldı.



Tomarza ilçe merkez camisinde kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazında şehit asker ve polisler için dualar edildi.



- Kayseri