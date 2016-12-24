KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde vatandaşlar şehit asker ve polisler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Tomarza ilçe merkez camisinde kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazında şehit asker ve polisler için dualar edildi.
- Kayseri
Şehitler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde vatandaşlar şehit asker ve polisler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde vatandaşlar şehit asker ve polisler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
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