Şehitler Abidesi'nden Dostluk Mesajı

ÇANAKKALE'deki Şehitler Abidesi'ni ziyaret eden 400'ü yabancı, 1500 barış elçisi genç, dünyaya dostluk mesajı verdi.



Herkes İçin Spor Federasyonu, Çanakkale savaşına katılan ülkelerinin gençlerini, 'Barış Ülkesi Türkiye' temasıyla 'Uluslararası Dostluk Kazansın' projesi kapsamında Gelibolu Tarihi Yarımadası'nda bir araya getirdi. Organizasyon kapsamında Almanya, İngiltere, Kanada, Hindistan, Yeni Zelanda, Avustralya ve Fransa'dan gelen kafilelerle Türk gençleri, akreditasyon alanında kayıt yaptırıp kimlik ve kamp malzemelerini teslim aldı. Daha sonra konaklamaların gerçekleştirileceği kamp çadırlarına yerleşen gençler, buradaki aktivite alanlarında vakit geçirdi. Öğle yemeğinin ardından alandan ayrılan barış elçileri, tarihi alandaki şehitlik ve anıtları ziyaret edip, şehitler için dua okudu, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, "İkinci gün, gün boyunca sportif etkinlikler yapılacak. Akşam ise yerel ezgilerin ve Çanakkale türkülerinin seslendirileceği konserler verilecek. Çanakkale konulu şiirler okunacak. Buradan tüm dünyaya Türkiye'nin bir barış ülkesi olduğu, bir huzur ülkesi olduğu mesajını vermek istiyoruz. Ortak paydamız spor. Tabii son dönemde Türkiye için batıda sürekli olarak buranın huzursuz bir coğrafya algısı doğru değil. Biz bunun mesajını spor üzerinden vermek istiyoruz. Bu etkinliği daha da büyüterek devam ettireceğiz. Dünyanın dört bir yanından gelecek gençlerimizi burada ağırlayacağız. Türkiye'nin, bu coğrafyanın medeniyetinin ne kadar güçlü olduğunu, burada hoşgörünün ne kadar hakim olduğunu spor paydası üzerinden sürekli olarak vermeye devam edeceğiz. Bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.



Etkinlik kapsamında yarın, halat çekme, badminton, hemsball, basket, futbol, bilek güreşi, oryantiring, squash, voleybol, bovling, bocce, kürek, bisiklet, halter, mini golf, atıcılık gibi farklı spor alanlarındaki yarışlar yapılacak. Akşam düzenlenecek olan çeşitli faaliyetlerle, etkinlik sona erecek.



- Çanakkale