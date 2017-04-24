Şehit Yakınlarına Ücretsiz Bal

Bursa'da, Kastamonu Günleri'nde bal standı açan Nihal Eser, şehit yakınlarına bal hediye ediyor.



Merinos AKKM'de devam eden 6'ncı Kastamonu Günleri'nde bal standı açan Nihal Eser, şehit yakınlarına 1 kilo ücretsiz bal veriyor. Eser, Kastamonu'ndan geldiklerini ve eşi ile birlikte dededen kalma bal üreterek sattıklarını belirtti. Küre dağlarındaki şifalı otların çiçeklerin özünden arıların ürettiği balları sattıklarını dile getiren Eser, "Petek, süzme, karavokan gibi çok kaliteli patentli ballarımız var" dedi.



Çanakkale Savaşı'nda Kastamonu'dan çok sayıda şehit verildiğini anlatan Eser, "Kastamonu Küre'ye bağlı Ersizler diye bir köy var. Savaş esnasında hiç asker kalmamış. Adı da Ersizler köyü olmuş. Biz onların torunlarıyız. Şehitleri kucaklamaya çalışıyoruz. Keşke gelseler de hepsine verebilsek" ifadelerini kullandı.



Eser, "Petek balların fiyatı ortalama 30-50 lira arasında değişiyor. Orta kararlı çıta ballarımızın fiyatı da 70 lira civarında. Çok kaliteli bal olsun, şifasından faydalanayım diyorsanız biraz kesenin ağzını açmanız gerekiyor. Bal alırken karşı tarafa güven duyacaksınız, yoksa balın sahte mi halis mi olduğunu anlamak çok zordur" şeklinde konuştu.



Samet Doğru - Abdullah Çibir /İHA