Şehit ve Gaziler Adına Orman Kurulacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, "Şehit ve Gaziler Aile Ormanı" kurulacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KADEM Gaziantep Temsilciliği ve Büyükşehir Yardım Gönüllüleri Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği proje çerçevesinde "şehit ve gaziler" adına orman kuruluyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Durdu Yetkinşekerci, 253 şehit ve 164 gazinin adına ileride mesire yerine dönüştürülecek "Şehit ve Gaziler Aile Ormanı" oluşturmak istediklerini belirtti.



Dikilen ağaçlara şehit ve gazilerin isimlerinin verileceğini kaydeden Yetkinşekerci, ormanın bir süre sonra halkın ziyaretine açık bir alana dönüştürülmesinin planlandığını bildirdi.