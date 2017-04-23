Şehit Uzman Çavuş'un Tekirdağ'daki Ailesi Yasta

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan 32 yaşındaki jandarma uzman çavuş Turgut Kurtçu'nun memleketi Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesi'ne ateş düştü. Baba Ahmet Kurtçu, oğlunun şehit olduğu haberini kahvede otururken gelen yetkililerden aldı. Anne Yasemin Kurtçu ise "Oğlum, canım yavrum, kuzum benim ben senin böyle mi haberini alacaktım" diyerek gözyaşı döktü.



Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na bağlı birliklerce Bestler Dereler bölgesinde bu sabah terör örgütüne PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Bir grup teröristle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu helikopterle kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'ne doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederek şehit oldu.



Evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesi'ndeki baba evine acı haberle ateş düştü. Şehidin ailesinin yaşadığı evin girişine büyük Türk bayrağı asıldı. Çiftçi 66 yaşındaki Ahmet Kurtçu, bahçede taziyeleri kabul ederken, oğlunun şehit olduğunu kahvede oturduğu sırada aldığını söyledi. Baba Kurtçu, "Kahvede oturuyordum. Jandarma geldi. Daha sonra bu acı haber aldım. En son bir yıl önce geldiğinde görüşmüştük. Göreve gittikten sonra da telefonla görüşüyorduk. Geçen hafta da annesi ile görüşmüş ve hal hatır sormuş. Ne diyebilirim ki" diye konuştu.



Anne Yasemin Kurtçu ise gözyaşlarına hakim olamayıp, "Oğlum, canım yavrum, kuzum benim ben senin böyle mi haberini alacaktım?" dedi.



Şehit Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun eşi ve 2 çocuğunun Şırnak'ta olduğu öğrenildi.



Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Malkara 95'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Muratlı Tatlı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Erdal Eren, şehit ailesinin evine gelerek aileye taziyede bulundu.



ŞEHİT EŞİNDEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM



Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun eşi Özge Kurtçu'nun sosyal medya hesabından geçen 10 Nisan günü üzerinde 'Asker sevmek her kadının harcı değildir. Her kadın ölüme nefesi kadar yakın adamı sevmeye cesaret edemez' yazılı uzman çavuş üniformalı bir fotoğraf paylaştığı görüldü.



- Tekirdağ