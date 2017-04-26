Şehit Uzman Çavuş'u 10 Bin Manisalı Uğurladı
ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit düşen 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı'nın cenazesi, memleketi Manisa'da yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit düşen 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı'nın cenazesi, memleketi Manisa'da yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Şırnak Uludere İlçesi Şenoba kırsalında dün PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcıların infilak etmesiyle şehit olan Nezir Pirnarcı'nın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Akhisar Askeri Havaalanı'na getirildi. Buradan karayoluyla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan şehit Nezir Pirnarcı'nın cenazesi, daha sonra doğup büyüdüğü Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'ne bağlı Halitpaşa Mahallesi'ne getirildi.
Şehidin cenazesinin Saruhanlı Halitpaşa Mahallesi'ndeki baba ocağına gelişi sırasında, gözyaşları sel oldu. Şehit Pirnarcı'nın babası Mehmet Pirnarcı ve ağabeyi Ahmet Pirnarcı ve ablaları Ayşe Argun, Fatma Ertürk, Zeynep Çelikten, acıyla feryat etti. Evinin önünde şehidin tabutunun üstüne yatan akrabaları gözyaşı döktü. Şehidin ağabeyi Ahmet Pirnarcı "Ağlamak yok, ağlamak yok, kardeşimizi şehit oldu. Kimse ağlamayacak" diye bağırdı. Şehidin evinin önünde yapılan duanın ardından cenaze, Halitpaşa Merkez Camisi'ne götürüldü. Bu sırada şehidin ablalarını sağlık görevlileri sakinleştirdi. Şehidin naşını karşılayan vatandaşlar, 105 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Halk cenazede 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.
YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİ KATILDI
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Partili Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, CHP'li Manisa milletvekilleri Tur Yıldız Biçer ve Mazlum Nurlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Afyon Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, Manisa Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç, İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve yaklaşık 10 bin kişi cenaze törenine katıldı.
Manisa Müftüsü Sinan Cihan tarafından ikindide kıldırılan cenaze namazının ardından, şehidin tabutu askerlerce omuzda taşındı. Terör örgütünü lanetleyen sloganlar eşliğinde camiden çıkarılan cenaze, Halitpaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Şehit Nezir Pirnarcı'nın annesi Gülzade Pirnarcı'nın daha önce kanserden vefat ettiği, şehidin evin en küçük çocuğu olduğu ve 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi. Şehit Nezir Pirnarcı'nın bekar olduğu, babasının oğlunu evlendirmeyi düşündüğü ve onun için yeni ev satın aldığı belirtildi.
- Manisa