Şehit Uzman Çavuş Düzgün'ün Ailesine Acı Haber Ulaştı

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün Çorum'daki ailesine acı haber verildi.



Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Düzgün'ün (29) merkeze bağlı Feruz köyündeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.



Vali Yardımcısı Adem Saçan ve askeri yetkililer, bedensel engelli baba Elvan ile anne Neriman Düzgün'e acı haberi verdi. Gözyaşlarına hakim olamayan baba Düzgün, "Yavrum, ben ne yapacağım şimdi? Yavrum daha düğününü yapacaktım ben senin. Seni böyle mi bekleyecektim?" ifadelerini kullandı.



Bu sırada arkadaşları tarafından eve getirilen şehidin ağabeyi Serdar Düzgün, babasına sarıldı. Babasının oğluna, "Yavrum kardeşin şehit oldu" demesinin ardından gözyaşlarına hakim olamayan Serdar Düzgün'ü yakınları ve askerler teskin etmeye çalıştı.



Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin akrabaları, yakınları ve komşuları da acı haber üzerine eve geldi.



Ramazan Bayramı'ndan sonra düğün yapmayı planlıyordu



Şehidin bir süre önce Hacer Düzgün ile nikah kıydığı ancak görevi nedeniyle düğün töreni yapamadığı öğrenildi.



Görevine 2013'te başladığı bildirilen şehidin 4 kardeşten en küçüğü olduğu, eşinin Yozgat'ta yaşadığı kaydedildi.



Şehidin dayısının oğlu Murat Çatal, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzüntülü olduklarını belirterek, "Sedat en son 1,5 ay önce buradaydı. Babasının rahatsızlığı nedeniyle 3 ay izin kullanmıştı. Ramazan Bayramı sonunda da düğün yapacaklardı. Nikah kıyılmış, tüm hazırlıkları yapmışlardı, sadece düğün yapacaklardı." dedi.



Şehidin naaşının Şırnak'taki törenin ardından Çorum'a getirileceği, yarın köyünde toprağa verileceği öğrenildi.