Şehit Teğmenin Cenazesi Gaziantep'te (2)

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ



Şehit olan jandarma teğmen 27 yaşındaki Mustafa Yazgan'ın cenazesi, havalimanından alınarak ailesinin oturduğu Hacıbaba Mahallesi'ndeki eve son kez götürüldü. Şehit Yazgan'ın cenazesi, burada helallik alındıktan sonra Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi. Burada şehit için düzenlenen cenaze törenine milletvekili Şamil Tayyar, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, şehidin babası Abdullah, annesi Saadet, ağabeyi Mehmet, kardeşleri Aysun Çağlı ve Yusuf Yazgan, askerler, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



"SANA KIYDILAR OĞLUM"



Askerlerin omuzlarında musalla taşına konulan şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutuna sarılıp önündeki fotoğrafı öpen ailesi gözyaşı döktü. Şehidin babası Abdullah Yazgan, oğlunun tabutu başında gözyaşı dökerken "Sana kıydılar oğlum. Her gün kardeşine telefon açardı, 'Oku kardeşim derslerini aksatma' derdi" diye feryat etti. Şehidin ağabeyi Mehmet Yazgan ise, "Rahat uyu Mustafa. 300 tane özel harekat intikamını alacak. Tertemiz biriydin, mekanın cennet olsun kardeşim. Sen şehitsin, peygamberimizin dizinin dibinde oturuyorsun Mustafa'm" diyerek gözyaşı döktü.



Şehidin cenazesi, ikindi vakti Şanlıurfa Müftüsü İhsan Açık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.



