Şehit Polis Memuru Sekin'in İsmi Hastaneye Verilecek

İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla birçok kişinin hayatını kaybetmesini önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in ismi memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde yapımı tamamlanan devlet hastanesine verilecek.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu Baskil ilçesinde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Baskil'e gelişinde önce Doğancık köyüne giden Vali Zorluoğlu, burada şehit Sekin'in mezarını ziyaret ederek, dua etti.



Ardından Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantıda muhtarlarla bir araya gelen Zorluoğlu, yaptığı konuşmada, 2016'nın ülke için oldukça zor bir yıl olduğunu belirtti. Ülkenin sınırlarının bulunduğu coğrafyada çok önemli sorunlar yaşandığına ve yeni bir düzen kurulmak istendiğine dikkat çeken Zorluoğlu, şunları kaydetti:



"Elbette ülkemiz bu duruma seyirci kalmamaktadır. Bütün bu nedenlerden dolayı da başta PKK ve DEAŞ gibi taşeron örgütler tarafından ülkemizin kalkınmasının ve bölgesinde daha güçlü olmasının önüne geçilmek için tuzaklar kurulmaktadır. 15 Temmuz darbe girişimi de bu çabanın bir ürünüdür. Bütün bunlar ülkemizde istikrarı bozmak, ülkemizin tarihteki büyük ve önemli yerine geri dönme çabalarını durdurmak için yapılmaktadır. Bizlerin uyanık olmamız ve birlik beraberlik içerisinde olarak bu günleri atlatmamız gerekmektedir."



Baskil'in geçtiğimiz günlerde kahraman bir evladını şehit verdiğini anımsatan Zorluoğlu, İzmir'de canını feda eden şehit Sekin'in onlarca, belki de yüzlerce canı koruduğunu vurguladı.



Sekin'i rahmet ve minnetle andığını kaydeden Zorluoğlu, şehidin isminin Baskil'de de yaşatılacağını, muhtarlar ve katılımcıların da görüşleri doğrultusunda Baskil'de yapımı tamamlanan devlet hastanesine "Şehit Fethi Sekin" isminin verileceğini kaydetti.