İzmir'deki Kahraman Polisin Naaşı Helallik İçin Baba Evinde

İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesi, Elazığ'daki baba ocağında helallik alınmasından sonra törenin yapılacağı Baskil ilçesine götürüldü.



İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Sekin'in naaşı Elazığ Belediyesine ait cenaze aracı ile Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alındı.



Şehidin cenazesinin morgdan alınması sırasında büyük kızı Zeynep Dila gözyaşları içerisinde annesine, "Anne ne olur babamı götürmesin." dedi.



Merkez Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki babaevine getirilen şehidin naaşı, burada helallik alınmasından sonra çok sayıda aracın katıldığı konvoy ile Baskil ilçesine götürüldü.



Şehidin cenazesi, Baskil ilçesi Merkez Camisi'nde düzenlenecek törenden sonra Doğancık köyünde toprağa verilecek.