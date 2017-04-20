Şehit Polis Memuru Candaş Kaplan, Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi
Şehit polis memuru Candaş Kaplan, gözyaşları arasında toprağa verildi -Şehidin tabutuna sarılı Türk Bayrağı Vali Mustafa Toprak tarafından şehidin babası Mustafa Kaplan'a verildiMALATYA - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen Polis memurlarından Candaş...
Şehit polis memuru Candaş Kaplan, gözyaşları arasında toprağa verildi
-Şehidin tabutuna sarılı Türk Bayrağı Vali Mustafa Toprak tarafından şehidin babası Mustafa Kaplan'a verildi
MALATYA - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen Polis memurlarından Candaş Kaplan(26), memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesinde gözyaşları arasında defnedildi.
Sabah saatlerinde Şehir Mezarlığı morgundan alınan şehidin Türk Bayrağına sarılı cenazesi, kent merkezindeki babaocağının evine son kez helallik için götürüldü. Hacı Abdi Mahallesindeki helallik alımının ardından cenaze konvoy eşliğinde Akçadağ ilçesi Ortaköy Mahallesi'ne getirildi. Burada mahallenin mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Malatya Valisi Mustafa Toprak, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Akçadağ Kaymakamı Serdar Demirhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze töreninde anne Gülbahar Kaplan ile şehidin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde asker olan kardeşi Çağdaş Kaplan uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. CHP Akçadağ Belediye Meclis üyesi olan şehidin babası Mustafa Kaplan ise güçlükle ayakta durabildi.
Kılınan cenaze namazının ardından Alevi Dedesi tarafından dua yapıldı ve şehidin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi. Defin işlemlerinin ardından şehidin tabutuna sarılı Türk Bayrağı Vali Mustafa Toprak tarafından şehidin babası Mustafa Kaplan'a takdim edildi.
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da şehidin babası Mustafa Kaplan'ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.