Şehit Polis Fethi Sekin'in Beslediği Köpeğe Muayene

İZMİR Adliyesi önündeki hain terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in bakıp beslediği 'Arap' adlı köpeğe Bayraklı Belediyesi sahip çıkıyor.



Bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen terör saldırısı sırasında olay yerinde olan ve gerek çatışma esnasında gerekse patlama anında kameralara yansıyan 'Arap' adlı köpek, Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından muayene edildi. Arap'a iç ve dış parazit aşısı yapılarak, keneye karşı uyarıcı damla sıkıldı. Olay sonrası harekete geçen hayvanseverler Arap'ı sahiplenmek isterken, en doğrusunun yaşadığı bölgede kalması olarak kararlaştırıldı. Buna göre muayenesi yapılan köpeğin, olayın üstünden günler geçmesine rağmen hala titrediği, ürkek ve korkak davrandığı görüldü. Bayraklı Belediyesi veterinerlerince tedavisi yapılan Arap, İzmir Adliyesi önündeki kulübesine geri bırakıldı.



Belediye veterinerleri, Arap'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hala şokta. Ürkekliği devam ediyor. Adliye önünde olması onun için bir avantaj. Polisler, avukatlar ve vatandaşlar beslemeye devam ediyor. Yaşanan hain saldırı sonrası bir hayvansever Arap'ı alıp evine götürmüş. Bu onu oldukça olumsuz etkilemiş. Hayvanseverlerin devreye girmesi ile yuvasına geri döndü. Ama bu olay da onu olumsuz etkilemiş. Şu an için ufak tefek sıkıntıları var, tedavisi sürüyor" bilgisini verdi.



- İzmir