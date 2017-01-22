- Cenaze namazı için gelenler
Ağlayan şehit yakınları
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin saf durması
Cenaze namazının kılınması
Şehidin omuzlarda taşınması GİRESUN - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk, son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk, Son Yolculuğuna Uğurlandı (1)
- Cenaze namazı için gelenler Ağlayan şehit yakınları Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin saf durması Cenaze namazının kılınması Şehidin omuzlarda taşınması GİRESUN - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah...
- Cenaze namazı için gelenler
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