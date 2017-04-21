Şehit İçin Mevlit Okutuldu

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Cihan Kilci'nin baba evinde düzenlenen mevlit programına katıldı.



Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Develi Kaymakamı Murat Duru, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Müftüsü Şahin Güven ile birlikte şehidin Hürriyet Mahallesindeki baba evine giderek, şehit babası Ejder Kilci ve ailesi başta olmak üzere yakınlarına ve mahalle sakinlerine başsağlığı diledi.



Devlet olarak her zaman şehitlerin emaneti olan ailelerinin yanında olacaklarını ifade eden Kamçı, "Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Şehidimizin emanetlerine sahip çıkarak onun mezarında rahat uyumasını sağlamak bizlerin görevidir. Ahmet Cihan Kilci gibi yiğit vatan evlatları asla unutulmayacak. Ahmet artık tüm milletin evladı oldu." diye konuştu.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programında dua okundu.