Şehit Halisdemir'in Kabrine Ziyaretler Sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ziyaretler sürüyor.



Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini soğuk havaya rağmen ziyaret eden vatandaşlar dua ediyor.



Kahramanmaraş'tan Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavı için arkadaşlarıyla Niğde'ye gelen ve kabri ziyaret eden Mücahit Karaca (20), "Şehidimize rahmetler diliyoruz. Bu vatan için canını verecek az insan olduğunu düşünüyorum. O yüzden şehidimizin kabrini herkesin ziyaret etmesi gerek. İnşallah, ben de polis olup, kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in yolunda, vatanımız milletimiz için çalışacağım, çabalayacağım." dedi.



Şehidin kabrini ziyaret edenlerden Ali Gün de "Onun sayesinde ülkemiz kurtuldu. Onun gibi insanlar zor gelir bu dünyaya. Üzerinden çok zaman geçti ama hala gelen giden çok insan varmış. Biz de şehidimizin memleketine ziyarete geldik. Şehidimizin evine gidip, babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i de ziyaret edeceğiz." şeklinde konuştu.